Atp Finals 2022: oggi è il giorno delle semifinali tra Djokovic-Fritz e Ruud-Rublev

Le ATP Finals 2022 entrano nel vivo e sono vicinissime al traguardo. Penultimo atto oggi prima dell’agognata finale. Le semifinali odierne mettono in gioco quattro campioni, o meglio, tre giocatori al debutto e il solito, inossidabile Novak Djokovic e unico giocatore a punteggio pieno dopo i primi sei giorni di gare.

Alle 14, i primi a scendere in campo Taylor Fritz e il campione serbo. Alle 21 vedremo la sfida tra Casper Ruud e Andrey Rublev, in diretta su Rai Due e in streaming su Rainews.it e Raiplay. Ripercorriamo il percorso fatto per arrivare fin qui:

Novak Djokovic:

Il serbo chiude da imbattuto il gruppo Rosso alle Atp Finals di Torino, superando nell'ultima giornata anche Daniil Medvedev per 6-3 5-7(5) 7-6(2) dopo tre ore e nove minuti di gioco, seppur già qualificato nel suo girone. "E' stata una delle partite più difficili che ho giocato quest'anno - ammette Djokovic - Fisicamente non stavo bene nel terzo set, è sempre una lotta, ma ho trovato i giusti colpi e un po' di fortuna, è una vittoria che va al di là del match".

Taylor Fritz:

Nell'ultimo match del gruppo verde, lo statunitense ha battuto 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2 il canadese Felix Auger-Aliassime in 2 ore e 47 minuti di gioco, chiudendo alle spalle di Casper Ruud nella classifica del girone.

Casper Ruud:

Casper Ruud, il norvegese, numero 4 del ranking, sconfigge nel secondo match del gruppo verde l'americano Taylor Fritz, numero 9 Atp, con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 in 2 ore e 14 minuti di gioco, e diventa così anche il primo semifinalista delle Atp Finals. Con questo vittoria, purtroppo, determina anche l'eliminazione di Rafa Nadal, già sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime.

Andrej Rublëv:

Il russo batte il greco Stefanos Tsitsipas in un'ora e 45 minuti e con i parziali di 3-6, 6-3, 6-2 strappa il pass per entrare tra i primi quattro. "Sono davvero contento di questo traguardo" il commento di Rublev dal campo del Pala Alpitour.