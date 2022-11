ATP Finals, ora in campo Tsitsipas - Djokovic. Diretta su Rai 2 e in streaming su rainews.it

Stasera l’esordio di Novak Djokovic che sfida Stefanos Tsitsipas.

Oggi si affrontano i tennisti del Gruppo Rosso, quello più forte che comprende tre campioni che hanno già vinto il torneo.

Il greco, in corsa per diventare il numero 1 ATP, incontra sulla veloce superficie del Pala AlpiTour di Torino il serbo, attualmente numero 8 del Ranking ma che è largamente il tennista favorito per il successo finale.

Nel primo incontro del Gruppo Rosso, il russo Andrey Rublev ha battuto il connazionale Daniil Medvedev al terzo set per 6-7, 6-3, 7-6.