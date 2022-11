ATP Finals, segui la diretta: Nadal contro Auger-Aliassime

Sono Arevalo e Rojer ad aprire la terza giornata di Atp Finals, il salvadoregno e l'olandese hanno trovato la prima vittoria nel torneo. Dopo la sconfitta all'esordio contro Glasspool-Heliovaara, la coppia è riuscita a superare Granollers e Zeballos, ma con il brivido. Dopo il primo set in discesa, vinto per 6-1 in appena 22 minuti, Arevalo e Rojer cedono nel secondo per 6-7 e la vittoria arriva soltanto al terzo, con il parziale di 10-7. Ora il Pala Alpitour si scalda per la seconda gara di Nadal, costretto a vincere contro Auger-Aliassime dopo la sconfitta contro Fritz. L'inizio alle 14.

Se l'apertura di Rafael Nadal ha deluso, Novak Djokovic si è confermato il favorito di queste ATP Finals a Torino. Nella giornata di ieri il pubblico ha incitato il serbo creando uno spettacolo di luci tra gli spalti con migliaia di smartphone nel blu del Pala Alpitour. E ha vinto così 6-4, 7-6 , contro Tsitsipas.

Nadal affronta oggi Felix Auger-Aliassime, allenato dallo zio ed ex coach di Rafa, anche lui determinato al riscatto. Se Rafa perderà anche oggi le ATP Finals si potrebbero confermare la sua bestia nera, in 10 partecipazioni non ha mai vinto. Lo scopriremo oggi su Rai Due e in streaming su Rainews.it e su RaiPlay.

Ecco il programma di oggi

Ore 11.30 - Arevalo/Rojer - Granollers/Zeballos

Alle 14 - Nadal - Auger-Aliassime

Alle 18.30 - Ram/Salisbury - Glasspool/Heliovaara

Alle 21 - Ruud - Fritz

Il pubblico a Torino è molto presente: la prima domenica da record, ancora una grande affluenza nella seconda giornata. Sono state infatti 19.451 le presenze registrate nelle due sessioni del lunedì, con il picco di 10.544 spettatori in quella serale, corsi ad assistere alla sfida tra Djokovic e Tsitsipas. Sfiorano così quasi quota quarantamila (39.751), le presenze complessive nelle prime due giornate, un inizio lusinghiero per la seconda edizione torinese del torneo.