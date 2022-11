ATP Finals tutto pronto a Torino, Djokovic sul Covid: "Il passato è passato"

Gli otto campioni del tennis in queste ore stanno incontrando stampa e pubblico a Torino. Bagno di folla e di fotografi. Il capoluogo piemontese è la capitale mondiale del tennis dal 13 al 20 novembre con le ATP Finals.

Il primo a parlare è stato ieri Rafa Nadal, che dopo il forfait di Carlos Alcaraz è inaspettatamente rientrato in gioco per chiudere la stagione da numero uno dell'Atp ranking. Il maiorchino ha confermato la sua ferma volontà di arrivare fino all'atto decisivo di domenica prossima, che gli consentirebbe in tutti i casi tranne uno, di chiudere da leader il 2022 cominciato con la vittoria agli Australian Open. "Sono molto contento di questa opportunità, vediamo cosa succede, certamente voglio arrivare a domenica. Poi capiremo. Ritiro? Vediamo, ogni anno in più è un fatto positivo".

Il favorito resta Novak Djokovic: "Lo scorso anno abbiamo avuto a Torino una fantastica accoglienza, l'Italia ha una cultura di rispetto per lo sport ed è un onore essere qui".

Poi il serbo intervistato da Supertennis ha fatto riferimento alle conseguenze della sua decisione di non vaccinarsi al Covid: "Nella prima parte dell'anno è stato difficile rimanere tranquillo in campo. Era una sfida con quello che succedeva fuori". Agli Internazionali di Roma, dove ha raggiunto le mille partite vinte in carriera e i 38 trofei nei Masters 1000, qualcosa ha cominciato a cambiare. Ma la vera svolta è arrivata con il trionfo a Wimbledon, il quarto nelle ultime quattro edizioni andate in scena dei Championships.

"Mi ha fatto sentire più libero - ha precisato - e negli ultimi tornei ho giocato molto bene. Ma il passato è passato, spero di ritrovare il mio tennis"

Emozionati Felix Auger-Aliassime "essere qui è speciale" e Taylor Fritz "un onore gigante l'opportunità di giocare" e Stefanos Tsitsipas che ritiene "un enorme privilegio per essere di nuovo qui. Torino è una grande scelta e ringrazio la città per aver portato qui il tennis".

"E' un onore essere qualificato per il terzo anno, darò il 100%" sottolinea Andrey Rublev e Daniil Medvedev conclude "alle Finals non ci sono favoriti, lo sono tutti, ciascuno può essere il vincitore".