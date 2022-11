ATP Finals. i migliori otto tennisti al mondo a Torino, il calendario delle partite e dove vederle

Il centro di Torino è invaso da palline da tennis giganti. Da domenica 13 a domenica 20 novembre si giocano le Nitto ATP Finals 2022 . Lo scenario è quello tutto blu del Pala Olimpico. Già venduti 140mila biglietti . Quest'anno il Fan Village sarà proprio di fronte al Pala Olimpico, in piazza d'Armi.

Ogni giorno, dal 13 al 20, due sessioni, pomeridiana dalle 11.30 e serale dalle 18.30, nelle quali sono previsti un incontro di singolare ed uno di doppio, infine il 20 sessione unica con le finali dalle 16.00. Le partite sono su Rai 2, Rai Sport +HD, e in streaming su Rainews.it e RaiPlay. Qui sotto i dettagli.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi: "Puntiamo a raggiungere i 150mila biglietti e a far sì anche che le ricadute sul territorio che scorso anno valutate il 103mln possano aumentare in modo deciso".

Il sorteggio avvenuto questa mattina ha dato questo esito: nel Gruppo Rosso inseriti il serbo Novak Djokovic, il greco Stefanps Tsitsipas e i due russi Daniil Medvedev e Andrei Rublev. Nel Gruppo Verde inseriti lo spagnolo Rafa Nadal, il norvegese Casper Ruud, il canadese Felix Augier-Aliassime e l'americano Taylor Fritz.

I primi due di ogni girone si qualificheranno per la semifinale, con scontri incrociati.

Nadal è arrivato ieri, per la prima volta, a Torino. Ha detto di essere emozionato e non vede l'ora di giocare. Si sta già allenando al Pala Alpitour. I tifosi hanno preso d'assalto l'hotel che ospita i campioni e lui non si è risparmiato nella firma delle palline. A 36 anni e mezzo ha ancora chance di finire il 2022 da numero uno al Mondo.

Oggi in un'intervista alla Stampa ha detto: "“Sinner e Alcaraz? Presto per fare paragoni con la rivalità tra me e Federer. Devono crescere ancora e non è giusto investirli già di pressioni”. Intanto il suo connazionale, attualmente numero uno nel ranking, alle Finals non ci sarà, lo blocca per sei settimane uno strappo muscolare della parete laterale addominale sinistra.

Resta favorito Novak Djokovic, seguito dal russo Daniil Medvedev. Ma non sorprenderebbe veder vincere Stefanos Tsitsipas o il norvegese Casper Ruud. E naturalmente tutti guardano anche a Rafa.

Il calendario delle partite e dove vederle

Domenica 13 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 13 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay



Lunedì 14 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Lunedì 14 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay



Martedì 15 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Martedì 15 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)



Mercoledì 16 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Mercoledì 16 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)



Giovedì 17 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Giovedì 17 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)



Venerdì 18 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 18 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay



Sabato 19 Sessione Pomeridiana 11:30 Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 19 Sessione Serale 18:30 Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay



Domenica 20 Sessione unica 16:00 Finali: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 19.00 alle 21.30 su Rai Sport +HD e in streaming su Rainews.it e RaiPlay