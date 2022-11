Djokovic trionfa su Medvedev 6-3, 6-7, 7-6 e chiude da imbattuto il gruppo rosso

Game, set, match e urlo liberatorio di Djokovic. Dopo 3 ore e 9 minuti, e due tie-break nel secondo e terzo set, Nole oggi trionfa su Medvedev con un 6-3 5-7(5) 7-6(2), e chiude da imbattuto il gruppo Rosso alle Atp Finals di Torino. Tre partite su tre in attesa della semifinale di domani contro Taylor Fritz. Il serbo lascia vittorioso il campo, mentre il russo lascia Torino con un bilancio deludente visto che quella di oggi era la terza sconfitta in altrettanti match. Per lui anche il grosso rimpianto del terzo set, quando era andato a servire per chiudere i conti sul 5-4. Medvedev è già fuori dai giochi, ma forse per il russo questa partita aveva anche un altro significato: salvare l'orgoglio dopo 2 sconfitte e tornare a battere un Top 10: 7 sconfitte su 7 contro i migliori 10 della classifica. Vediamo se oggi riesce a rompere questo tabù.

Djokovic vince il primo set, 6-3, dopo un inizio equilibrato, laddove lo stesso Medvedev aveva avuto una chance di break, subendolo invece sul 5-3. 47 minuti di partita molto equilibrati. Ma come spesso accade, arriva il miglior Djokovic proprio quando serve il punto decisivo. Nel secondo set, la situazione si ribalta a favore di Medvedev. Il match scorre più velocemente rispetto al primo. Sul 4-5, Medvedev si costruisce addirittura 3 set point, ma Djokovic si inventa un colpo incredibile dopo l'altro. Nulla da rimproverare a Medvedev che sta sfoggiando il suo miglior tennis. Lo stesso vale per Djokovic che non vuole lasciare nulla di intentato. 3 set point annullati, 5-5, si va avanti. E si arriva al tie-break vinto da Medvedev 7(7),5(5). Un tie-break combattutissimo, con Nole che sembra in difficoltà fisicamente. A set finito si toglie la maglia e si bagna con dell’acqua. Forse un calo fisico dovuto a un colpo di calore.

All’inizio del terzo set, Nole sembra aver superato il momento di difficoltà. Per lui si sta rivelando una partita durissima, con molti scambi nella parte finale del match. Sul 4-4, 40 pari, il game regala vari vantaggi ad entrambi. Novak sembra sconcertato, compie una serie di errori gratuiti e guarda sempre verso il suo box. Alti e bassi per tutti e due i giocatori. Questo nono game vale tutta la partita. Djokovic rifiuta la resa, ma alla fine deve cedere e finisce 5-4 per il russo. Medvedev serve per il match ma non conclude. Dopo 3 ore di gioco Djokovic vince il game 6-5. Djokovic sembra aver ritrovato tutte le sue energie ma Medvedev alza la testa e si arriva al tie-break 6-6. Scambi devastanti ma il serbo tiene bene il gioco. Alla fine Medvedev deve cedere di fronte ad un Djokovic che sembra indistruttibile e che vince che il secondo tie-break.