Djokovic riabilitato in Australia dopo le polemiche sul Covid, giocherà gli Open

Novak Djokovic riceverà un visto dal governo australiano, che gli consentirà di giocare gli Australian Open 2023.

L'Australian Broadcasting Corp. conferma le notizie di giornali locali secondo cui il ministro dell'Immigrazione ha annullato il potenziale periodo di esclusione di tre anni per l'ingresso di Djokovic in Australia. L'Australian Border Force ha precedentemente affermato che il periodo di esclusione potrebbe essere revocato in determinate circostanze. Il ministro dell'Immigrazione Andrew Giles ha rifiutato di commentare per motivi di privacy.



Lo scorso gennaio il governo australiano revocò il visto di Djokovic perché non vaccinato contro il Covid. Sebbene Djokovic avesse ottenuto una sospensione temporanea dal tribunale federale, l'allora ministro dell'immigrazione Alex Hawke decise di annullare il visto perché "la presenza di Djokovic in Australia avrebbe potuto provocare problemi di ordine pubblico". L'Australia ha attuato politiche molto severe di protezione dal Covid.



Djokovic poi perse anche il caso federale, e fu espulso a pochi giorni dalla partecipare al torneo.