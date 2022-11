Musetti vola ai quarti di Parigi-Bercy: "Sarebbe incredibile affrontare Djokovic"

Lorenzo Musetti vince agli ottavi di finale in rimonta contro il norvegese Casper Ruud al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022 (cemento indoor).

Conquista così, per la prima volta in carriera, i quarti di finale in un torneo Masters 1000 non sulla terra battuta. Il giovane tennista toscano riesce nell'impresa al prestigioso torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy. Negli ottavi Musetti ha battuto in tre set in rimonta il norvegese Casper Ruud, numero 4 del Mondo e terza testa di serie, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 19 minuti di gioco.

Un match spettacolare quello del 20enne di Carrara, n.23 ATP, ha vinto mettendo a segno ben 38 vincenti in due ore e 19 minuti di lotta.

Nel prossimo turno Musetti attende il vincente del match tra l'ex numero 1 Novak Djokovic e il russo Karel Khachanov.

"Sono contentissimo - ha detto alla fine dell'incontro Musetti - Entrambi abbiamo giocato bene fino alla fine ed ho avuto bisogno del mio miglior tennis per batterlo. Sto imparando che solo il lavoro può farmi migliorare. Dopo il primo set sono rimasto più calmo e paziente. All’inizio ero un po’ precipitoso. Poi ho iniziato ad aspettare il momento giusto per attaccare e a rispondere meglio. Sarebbe incredibile affrontare Djokovic. Ci ho perso l’anno scorso al Roland Garros ed ero due set avanti. Se affronterò lui cercherò la rivincita contro di lui. Spero di divertirmi in campo e rendere felice la gente”.