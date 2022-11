Rivoluzione "femminista" a Wimbledon, le tenniste potranno indossare intimo colorato

Non più tutto bianco. Si cambia persino a Wimbledon: sarà ammesso l'intimo colorato. Sembra un dettaglio di poco conto, una nota giornalistica “di colore”, è il caso di dire, ma non lo è. Si tratta di una piccola grande rivoluzione per le donne, perché consentire loro di usare intimo non candido, le aiuterà a sentirsi meno a disagio nel periodo mestruale.

L'All England Club, dove si gioca il torneo sull'erba più famoso, abbraccia il cambiamento "nella speranza che aiuti le giocatrici a concentrarsi sulle prestazioni", ha detto Sally Bolton , amministratrice delegata del Club . "Ci impegniamo a supportare le giocatrici e ascoltare i loro suggerimenti, per metterle nelle migliori condizioni possibili", precisato.

La regola del total white risaliva al 1800, quando abiti sudati nelle competizioni sportive non erano ben visti nei club inglesi. Così venne stabilito che l’outfit dovesse essere totalmente bianco, o al massimo color crema; piccole deviazioni di colore sono ammesse solo per minimi lembi di tessuto. Persino il sette volte campione di Wimbledon nel 2013 fu multato per le suole arancione fluo.

La questione è tornata fuori dopo la protesta fuori dai cancelli di Wimbledon la scorsa estate. Le manifestanti, che provocatoriamente indossavano gonne bianche e pantaloncini rossi, affermavano che quella tradizione "arcaica" stava rendendo la vita inutilmente difficile per le donne nel tennis.