Terremoto di magnitudo 7.3 a largo di Tonga: è allerta tsunami

Paura tra gli abitanti che su Twitter documentano le lunghe code per allontanarsi dalla costa. “Attualmente ci si sposta nell'entroterra e in zone più elevate”, scrive un'utente dall'isola di Tonga documentando la situazione con un video.

“Se si è generato uno tsunami, è improbabile che arrivi in Nuova Zelanda per almeno 2 ore”, ha aggiunto.

La protezione civile neozelandese ha fatto sapere con un tweet che sta valutando la situazione per capire se rappresenta “una minaccia di tsunami” per il Paese.

“Il terremoto più lungo che ho sentito in tutta la mia vita wow! Stai al sicuro Niue. Pregate per Tonga. Allarme tsunami per Niue!", scrive un'altra utente in riferimento alla piccola isola di Niue, vicino quella di Tonga.