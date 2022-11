Terremoto, forte scossa con magnitudo di 5.7 nelle Marche

Sono, ad ora, dieci le scosse di terremoto registrate nella costa marchigiana pesarese in poco piu' di 15 minuti. La piu' forte e' avvenuta alle 7.07 poi sono seguite altre 9 scosse piu' leggere di magnitudo compresa tra 4.0 e 3.4. L'ultima, al momento, e' stata registrata alle 07.35.

Praticamente tutte le squadre dei vigili del fuoco, in particolare nel Pesarese, ma anche ad Ancona, dove è in corso un intervento presso la clinica Villa Igea, e in altre cittàd ella regione sono tutte fuori per verificare danni ed eventuali persone bisognose di soccorsi. Si sentono le sirene dei mezzi che circolano in lontananza per i sopralluoghi e per far fronte al gran numero di chiamate di cittadini preoccupati

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)