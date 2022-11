The Sun: Johnny Depp tornerà a vestire i panni del capitano Jack Sparrow

Se fosse vero, sarebbe la sua riabilitazione definitiva: secondo il tabloid britannico, The Sun, Johnny Depp tornerà a vestire i panni Jack Sparrow, nel sesto film della fortunata saga dei Pirati dei Caraibi, un ritorno clamoroso cinque anni dopo l'uscita dell'ultimo film sulle avventure del amato pirata.

Il quotidiano cita una fonte, definita informata, secondo cui il nome di Depp compare nell'elenco degli artisti e del personale tecnico chiamato a partecipare alle riprese. Il film, intitolato per ora A Day At The Sea, comincerà ad essere girato nel Regno Unito a febbraio, anche se non è ancora noto chi sarà il regista.

Il produttore sarebbe invece Bruce Hendrix, lo stesso che ha lavorato alla creazione dei primi tre film del franchise. I cinque film de I Pirati dei Caraibi, il primo dei quali è uscito nel 2003, hanno incassato una cifra astronomica, quasi 4 miliardi di euro al botteghino mondiale; e di questi più di 200 milioni sarebbero andati allo stesso Depp.