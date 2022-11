Fa freddo? Indossate maglioni a collo alto. La proposta della governatrice di Tokyo

Un maglione a collo alto per superare l'inverno. La singolare proposta arriva dalla Governatrice di Tokyo Yuriko Koike che, sull'esempio del presidente francese Macron, ha esortato i cittadini a privilegiare i dolcevita, sostenendo che possano essere uno strumento per contribuire a ridurre l'impennata delle bollette energetiche.

In Francia a suggerire il dolcevita come modalità per risparmiare era stato il ministro dell'economia, Bruno Le Maire. Parlando delle norme che limiteranno il riscaldamento degli uffici in linea con l'obiettivo del governo francese di ridurre il consumo energetico nazionale del 10 per cento entro il 2024, La Maire ha recentemente annunciato che avrebbe spesso indossato maglioni e meno cravatte. Seguito a ruota dallo stesso presidente Macron, presentatosi all'incontro con il cancelliere tedesco Scholz in completo e dolcevita.