Torna l'olio di palma nei biscotti Oro Saiwa e nei Plasmon. Manca l'olio di girasole

Torna l'olio di palma in molti biscotti in sostituzione di quello di girasole. Sono gli Oro Saiwa e i Plasmon i più discussi dai consumatori. Ad approfondire il cambio è il Fatto alimentare che ha raccolto le segnalazioni nei cambiamenti nell’etichetta dei biscotti: “In molte referenze l’olio di girasole è stato sostituito con altri tipi di olio: palma, colza, soia. Nel caso dei biscotti la sostituzione è stata fatta principalmente con l’olio di palma facendo però quadruplicare la quantità di grassi saturi. Ad esempio negli Oro Saiwa classici, l’apporto è salito da 0,9 grammi per 100 grammi di grassi saturi, a 4,1; per i biscotti Plasmon si è passati da 1,5 a 3,8 grammi. Purtroppo i siti delle aziende, anche le pagine commerciali, non sono stati aggiornati, e presentano ancora l’indicazione senza olio di palma”.

Mondelez international, l'azienda che produce gli Oro Saiwa ha risposto che visto che sono l'Ucraina e la Russia a produrre “un ammontare significativo dell’olio di girasole globale, esportandolo nei mercati di tutto il mondo” ed “essendo stati informati dai nostri fornitori di non essere in grado di continuare a fornirci olio di girasole in maniera continuativa a causa dell’impatto della guerra, abbiamo rivisto le ricette del nostro prodotto Oro Saiwa utilizzando olio di palma proveniente da fonti responsabili e certificate (RSPO), come testimoniato dal nostro Snacking Made Right report 2021. E avvisa che è ”nostra intenzione tornare all’olio di girasole al più presto, non appena verrà ristabilita, nei territori coinvolti, una fornitura stabile. Come consentito dalla nota del MISE, in vista dell’adeguamento progressivo delle etichette, abbiamo transitoriamente inserito, con getto di inchiostro, l’indicazione dell’olio di palma in sostituzione dell’olio di girasole. Stiamo progressivamente procedendo all’aggiornamento dei nostri siti internet dei prodotti impattati, scusandoci per eventuali disagi che questo sfasamento può causare. Relativamente alla discussione sollevata in Italia sulla potenziale presenza di contaminazione crociata da senape di campo nel grano italiano precisiamo che la dichiarazione in etichetta di eventuali contaminazioni crociate sul prodotto finito è volontaria come da Regolamento UE 1169/2011 e quindi deve essere valutata in termini di presenza e probabilità. Per quanto riguarda Oro Saiwa - conclude - prodotto con 100% grano italiano, abbiamo deciso di riportare con getto di inchiostro la dicitura “tracce di senape” nello spazio dedicato alla data di scadenza in attesa dell’ulteriore aggiornamento degli imballaggi, come previsto transitoriamente dalla Raccomandazione del ministero della Salute".