Tra i denti del pettine 17 lettere compongono un anatema contro i pidocchi

Non finisce di stupire un pettine d'avorio vecchio di 3700 anni trovato nel 2016 fra i resti archeologici della città-stato canaanea di Lakhish, nel deserto del Negev. Fra i denti di quel prezioso e rarissimo oggetto furono scoperte allora tracce di pidocchi dell'epoca. Ma adesso, col completamento della sua pulitura, gli archeologi hanno fatto una scoperta ancora più emozionante: vi hanno infatti rilevato una piccola iscrizione che prima non era stata notata.

"E' scritta in caratteri antichi canaanei - ha detto a Haaretz il prof. Yosef Gurfinkel dell'Università ebraica di Gerusalemme. - Finora in quell'idioma avevamo trovato solo parole staccate. Questa è la prima volta in assoluto che vediamo una frase intera".

La sua decifrazione, condotta dal dott. Daniel Weinstub dell'Università Ben Gurion di Beer Sheva, è stata molto impegnativa. Aveva di fronte sette parole, con 17 lettere complessive. "Possa questo pettine - ha infine tradotto -distruggere e debellare i pidocchi dai capelli e dalla barba". Secondo Gurfinkel si tratta di una scoperta archeologica straordinaria: ''E' questa la frase più antica di epoca canaanea, ed è la frase più antica scritta in caratteri di alfabeto".