A Canelli, in provincia di Asti, un padre ha ucciso il figlio, la cui età non è stata resa nota, per motivi ancora da accertare. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l'omicidio sarebbe avvenuto stamani. L'uomo è stato portato in caserma.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Asti, con la Compagnia di Canelli.