Tregua del maltempo ma si contano i danni, 2 morti in Campania

Sono due le vittime della prima ondata di maltempo di novembre, tragici incidenti sulle coste della Campania: un pescatore è morto folgorato mentre passeggiava in riva al mare mentre una turista argentina è stata travolta da un'onda anomala, mentre scattava una foto sulla costiera amalfitana. E mentre ancora si contano i danni ingenti anche economici, soprattutto per le mareggiate, i meteorologi già annunciano l'arrivo di una seconda ondata per il fine settimana entrante, che potrebbe colpire zone idrogeologicamente fragili, con un aumento del rischio alluvioni e frane, in particolare in Sardegna, Lazio e Toscana.

Ugo Manganaro, un pescatore di 34 anni padre di due figli ed una terza in arrivo, era su una spiaggia di Vico Equense nell'area metropolitana di Napoli. Secondo i testimoni sarebbe stato colpito da un fulmine in prossimità del bagnasciuga. Il corpo è stato trovato accanto ad un palo della luce e non è escluso un corto circuito provocato dalla mareggiata.