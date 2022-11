Trieste, scritta antisemita alla Sinagoga

Sdegno per l'episodio e solidarietà alla comunità ebraica sono stati espressi in modo trasversale da diverse forze politiche.

Ad aumentare la gravità del gesto, anche la data nel quale è avvenuto: tra il 9 e il 10 novembre del 1938, un'ondata di pogrom antisemiti, passata alla storia come Kristallnacht , la notte dei cristalli, sconvolgeva la Germania, e segnava un punto di svolta nelle persecuzioni antiebraiche da parte del regime hitleriano.

Tutti dettagli al vaglio della Polizia, già al lavoro per identificare i responsabili. La Digos sta indagando: l'area è videosorvegliata e sono già state individuate immagini utili alle indagini. Si vede una persona sospetta. Non si esclude che si possa trattare di uno squilibrato o di appartenenti a movimenti politici estremisti.

Questa, testualmente, la scritta apparsa nella notte tra mercoledì e giovedì sul muro perimetrale della sinagoga di Trieste, sul lato di via Donizetti.

Esiste un problema di ignoranza e uno economico. Il momento difficile per l'Italia fa riemergere l'idea sbagliata che se si buttano fuori tutte le comunità differenti la situazione può migliorare. Questa scritta è da prendere con serietà, ma non bisogna farne adesso una foresta: è un albero.

Anche il rabbino di Trieste, Alexander Meloni, sottolinea la concomitanza con l'anniversario della Kristallnacht: nella ricorrenza, “per ricordare il fallimento del nazismo, le sinagoghe rimangono tutte illuminate.”. "Sono convinto - aggiunge Meloni - che le forze dell'ordine potranno individuare l'autore rapidamente".

Esiste "un problema di ignoranza e uno economico. Il momento difficile per l'Italia fa riemergere l'idea sbagliata che se si buttano fuori tutte le comunità differenti la situazione può migliorare.

Questa scritta è da prendere con serietà, ma non bisogna farne adesso una foresta: è un albero".

"L'antisemitismo - ha concluso Meloni - non morirà mai, ma la comunità di Trieste e gli ebrei di Trieste non lasceranno la città per questa scritta".

