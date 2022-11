"Troppo poco disabile per saltare la fila a Gardaland". Il video denuncia della influencer Nina Rima

"Non mi ero mai sentita così rifiutata"!

Non riesce a contenere la rabbia la modella e influencer Nina Rima mentre, sul suo profilo Instagram da oltre 100mila follower, denuncia il trattamento poco rispettoso che ‘avrebbe ricevuto’ al Parco divertimenti Gardaland durante il weekend di Halloween prenotato online anticipatamente.

La Rima oggi 22enne e mamma, che all'età di 19 anni ha avuto un terribile incidente in scooter in cui ha perso una gamba, racconta via social che nel resort le sarebbe stata negata la possibilità di ottenere il cosiddetto "saltafila" perché "non abbastanza disabile".

Secondo il racconto della ragazza, il parco divertimenti, dopo averle chiesto di mostrare la documentazione che attesta la sua disabilità, le avrebbe detto che la sua percentuale di invalidità non era sufficiente per saltare la fila. "Una signorina - racconta la ragazza sui social -mi ha detto che comunque una 'mezza gamba' ce l'ho. Se invece mi fosse mancato il ginocchio avrei potuto evitare le code. Non mi ero mai sentita così rifiutata e non capita".

Di seguito parte del suo lungo video-denuncia contro il resort divertimenti.