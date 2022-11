Trovate morte due donne nel quartiere Prati a Roma

Due donne sono state trovate morte in via Augusto Riboty a Roma, nel quartiere Prati. In base alle prime notizie le due donne sono di nazionalità cinese.

Sul posto la Squadra Mobile della polizia. Una delle due vittime è stata trovata insanguinata sul pianerottolo, mentre l'altra era all'interno dell'appartamento. In base a quanto si apprende a dare l'allarme è stato il portiere dello stabile dopo avere trovato sul pianerottolo una donna con gli indumenti sporchi di sangue. Sono stati gli agenti, poi, a trovare la seconda vittima una volta entrati nell'appartamento. Al vaglio l'ipotesi del duplice omicidio.

Gli investigatori, che indagano per omicidio, stanno raccogliendo le prime testimonianze dei condomini. Sul posto anche la Polizia Scientifica. Tutte le piste sono aperte e i rilievi sono ancora in corso nell'appartamento in cui son stati trovati i corpi.