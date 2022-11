Trovato morto nella sua abitazione con ferite da arma da taglio nel Trevigiano

Un uomo di 56 anni di Vittorio Veneto (Treviso) è stato trovato questa mattina privo di vita nella sua abitazione, a seguito di un'aggressione. L'uomo presentava delle ferite da arma da taglio.

Si chiamava Francesco de Felice ed era un militare in congedo. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito mentre era seduto sul divano. Qui sarebbe stato colpito mortalmente con un'arma da taglio, un coltello da cucina, e con un corpo contundente.

A scoprire il corpo è stata la moglie convivente. In casa c'era anche il figlio della coppia, di 24 anni. È stato trovato dai Carabinieri, una volta scattato l'allarme, in stato confusionale sul pianerottolo di casa. Preso in consegna dai Carabinieri è stato messo a disposizione del magistrato di turno che lo sta sentendo.

Il giovane con problemi psichici, figlio dell'uomo ucciso a Vittorio Veneto (Treviso), non era in cura dai sanitari della Ulss2 di Treviso. Lo comunica la stessa Ulss2.