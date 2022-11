Trump minaccia DeSantis: se si candida, rivelerò cose scottanti su di lui

A spoglio dei voto è ancora in corso, quando ancora non si può quantificare la, quasi certa, vittoria dei repubblicani al Congresso e il sostanziale pareggio (un seggio in più, un seggio in meno) al Senato, Donald Trump riesce ancora una volta ad attrarre l'attenzione mediatica su di se'. Non si è ancora ufficialmente candidato, ma ha provveduto a farsi terra bruciata intorno: nel mirino è Ron Desantis, appena riconfermato governatore della Florida e potenziale candidato alle elezioni presidenziali del 2024, insomma il suo principale concorrente.

Dopo settimane di mezze parole, e dopo la terza vittoria in Florida, Donald Trump è dovuto ricorrere alle minacce e ha ‘avvertito’ DeSantis di non candidarsi alle prossime presidenziali e, se lo farà lo stesso, ha minacciato di rivelare scottanti informazioni su di lui. Parole chiarissime quelle di Trump: "Penso che se si candidasse potrebbe farsi molto male. Penso che alla base non piacerebbe - non credo che sarebbe un bene per il partito". L'ex presidente degli Stati Uniti ha anche avvertito che avrebbe detto ai giornalisti "cose" sul governatore della Florida "che non sarebbero molto lusinghiere". “So più cose su di lui di chiunque altro, a parte forse sua moglie”, ha chiosato l'ex presidente.