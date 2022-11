Trump, restate sintonizzati: “Per rendere gli Usa gloriosi dovrò ricandidarmi di nuovo”

Donald Trump durante il comizio di Miami a sostegno del senatore Marco Rubio, continua a stuzzicare i suoi sostenitori sulla sua candidatura alle presidenziali del 2024 e avverte: "Restate sintonizzati". "Nel 2020 ho ricevuto più voti di qualsiasi altro presidente nella storia", ha detto l'ex presidente. “Ma per rendere questo Paese di nuovo glorioso dovrò probabilmente farlo di nuovo”.

Il tycoon ha rievocato un po' i toni del 6 gennaio 2021, dicendo che "servono persone con coraggio e fegato", per "fermare la corruzione" di Washington, parole che hanno richiamato quelle pronunciate prima del drammatico assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori. Il clima a Miami, però, è più festoso: migliaia di persone invocano Trump e mostrano magliette con scritto "2024", riferimento alle prossime presidenziali. "Milioni e milioni di ispanici hanno abbracciato il nostro movimento". Subito dopo l'ex presidente ha chiesto se tra le migliaia di persone presenti al comizio ci fossero ispanici, e la folla gli ha risposto con un boato di "yes". Poi è partito il grido "We love you". "Anch'io - ha risposto Trump - vi amo". "E molti ispanici - ha aggiunto - stanno abbracciando il nostro movimento anche nella matta New York".

“Tra due giorni il meraviglioso popolo della Florida - ha detto Trump all'inizio del suo intervento - rieleggerà il mio grande amico Marco Rubio al Senato e Ron DeSantis come governatore dello Stato". Il saluto di Trump a DeSantis sembra un messaggio conciliante di Trump dopo l'attacco di ieri al Governatore della Florida chiamato da lui 'DeSantimonius'. Nel corso del suo intervento l'ex presidente Usa ha affermato che "la criminalità violenta è fuori controllo e la sinistra radicale sta indottrinando i nostri bambini con teorie contorte su razza e genere nelle nostre scuole".

Inoltre, non ha perso l'occasione per attaccare l'amministrazione Biden dopo il taglio della produzione di petrolio da parte dell'Opec+: "Nei mie quattro anni alla Casa Bianca non avete mai sentito neanche nominare l'Opec. Avevamo così tanta benzina... Guardate cosa è successo adesso".