Erdogan: "I raid sono solo l'inizio". Mosca: "Rischio escalation in Medioriente"

Nel quarto giorno consecutivo dell'operazione militare Artiglio di spada, continuano gli attacchi turchi contro le forze curde nel Nord della Siria e dell'Iraq, attacchi cominciati sabato notte che vanno dal Rojava a Kobane, la città simbolo della resistenza all'Isis. Ankara vuole colpire i responsabili dell'attentato di viale Istiklal nel cuore di Istanbul avvenuto il 13 novembre e attribuito a una cellula terrosista del Pkk, partito dei lavoratori del Kurdistan. Nessuno ha ancora rivendicato l'attacco in cui sono morte 6 persone e 80 sono state ferite. La Turchia ha detto di voler colpire solo terroristi e ne avrebbe neutralizzati già 254 e sarebbe pronta a utilizzare anche l'artiglieria pesante: "Aerei militari, carri armati e truppe terrestri " potrebbero essere impiegati insieme a droni aerei che hanno già distrutto 471 obiettivi. "Non abbiamo alcun problema con i nostri fratelli curdi e arabi", dice il ministro della difesa Hulusi Akar, tuttavia le operazioni "sono solo l'inizio", avvisa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, che "al momento appropriato" sono "determinate" a mettere in sicurezza l'intero confine che separa il paese della Mezza Luna dalla Siria e dall' Iraq. "Eradicheremo i terroristi da Tal Rifat, Manbij e Ayn al-Arab (Kobane)", ha spiegato Erdogan citando zone del nord della Siria sotto il controllo delle forze curde siriane legate sia al Pkk che all'Ypg. "Ci avevano assicurato che la Turchia non sarebbe stata minacciata dalle aree sotto il loro controllo e non hanno mantenuto la promessa", ha aggiunto con un implicito riferimento agli Stati Uniti che nel nord della Siria collaborano da anni con le forze curde per combattere il sedicente stato islamico. Purtroppo, come succede spesso in questi casi, l'operazione "sconfina" su infrastrutture dove ci sono civili: sono 11 le persone uccise intorno alla centrale elettrica di Derik dalle forze turche e 5 le vittime in un bombardamento da parte curda nel nord della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nel bombardamento curdo sulla città frontaliera siriana di Azaz è stata presa di mira una zona frequentata da civili. Colpito anche l'aeroporto di Menakh a nord di Aleppo controllato dalle forze governative siriane.

AP Photo Siria, i danni dei bombardamenti turchi al villaggio di Taql Baql

Ma l'attentato di Istanbul è stato orchestrato dalla Turchia usando degli elementi siriani legati all'Isis: a dirlo è Mazlum Abdi il comandante in capo della coalizione a guida del Pkk. "Un atto di provocazione concepita dal governo turco per gettare le basi per la guerra contro di noi", ha detto intervistato dal sito di approfondimento Al-monitor. "Abbiamo fatto molte ricerche - prosegue Abdi - e abbiamo concluso che l'attacco è stato perpetrato da gruppi di opposizione siriani che operano sotto il controllo della Turchia. Abbiamo stabilito, per esempio, e sto rivelando questa informazione ai media per la prima volta, che la donna arrestata per aver piazzato la bomba proviene da una famiglia legata allo stato islamico". Secondo il comandante curdo, la donna, sorella di tre comandanti Isis morti in battaglia, "era sposata con tre diversi combattenti dello stato islamico e la famiglia è di Aleppo". Secondo Ankara, si è trattato, invece, di "Ahlam al Bashir, di nazionalità siriana".

AP Photo Turchia, ambulanza a Karkamis

Il confine turco-siriano è da anni al centro di questioni di assoluta importanza per gli equilibri geopolitici in Medioriente. Oltre agli Stati Uniti e agli Hezbollah filo-iraniani, c'è anche la Russia che mantiene sul territorio una sua presenza militare. Droni turchi colpiscono la base russa ferendo un soldato e colpiscono la base statunitense, condivisa con le forze curde locali, parte della coalizione guidata dal Partito dei lavoratori curdi (Pkk). Un miliziano curdo è stato ucciso nell'attacco avvenuto nella base vicino a Tell Tamer, nel nord-est della Siria. Presi di mira almeno tre stazioni di carburante nel nord-est della Siria, nella zona controllata dalle forze curde e dalle forze statunitensi. Si contano ingenti danni materiali e almeno due feriti, secondo l'osservatorio. Ma non ci sono conferme su vittime e feriti. Mosca ribadisce il suo appello alla Turchia perchè si astenga da un'offensiva di terra contro i curdi in Siria, ritenendo che ciò potrebbe portare a "un'escalation nell'intero medioriente". Lo ha detto l'inviato presidenziale di Mosca per la siria Alexander Lavrentev citato dalle agenzie russe.

Getty Turchia, attacchi missilistici