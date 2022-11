Twitter cambia pagina. Da oggi fuori metà dei dipendenti

Elon Musk inizierà oggi a licenziare in massa i dipendenti di Twitter. Si ipotizza che il neo-proprietario voglia tagliare fino al 50% della forza lavoro della piattaforma di social media, pochi giorni dopo averla acquistata per 44 miliardi di dollari. Si parla di migliaia di posti di lavoro, dato che l'azienda aveva più di 7.000 dipendenti alla fine del 2021.

Il New York Times e il Washington Post hanno dato notizia dei licenziamenti citando un'e-mail interna datata ieri, giovedì 3 novembre che giustifica i licenziamenti: "Nel tentativo di riportare Twitter su un percorso sano, venerdì avvieremo il difficile processo di riduzione della nostra forza lavoro globale", si legge nell'e-mail. L'avviso continua: "Tutti i dipendenti riceveranno una e-mail venerdì. Coloro che manterranno il proprio posto di lavoro riceveranno un'e-mail sul proprio account di lavoro, mentre coloro che saranno licenziati riceveranno una notifica sulla propria e-mail personale." per sicurezza, Twitter ha dichiarato che oggi, venerdì, i suoi uffici saranno chiusi e tutti gli accessi sospesi per "garantire la sicurezza di ogni dipendente, dei sistemi di Twitter e dei dati dei clienti".