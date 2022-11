Twitter, caos di dimissioni scatenato dall'ultimatum di Elon Musk

Centinaia di dipendenti stanno lasciando Twitter, dopo avere ricevuto un ultimatum dal nuovo proprietario, Elon Musk, che in un 'e-mail ha chiesto loro di essere pronti a fare "ore di straordinari ad alta intensità " o di presentare le dimissioni. Le dimissioni delle ultime ore si aggiungono al licenziamento di circa la metà dei 7.500 dipendenti deciso da Musk e al precedente giro di dimissioni. Musk ha completato l'acquisizione di Twitter il mese scorso, per 44 miliardi di dollari, mostrando subito la volontà di trasformare la gestione del lavoro e il social stesso. Il nuovo proprietario, dopo aver rimosso il consiglio di amministrazione, ricopre l'incarico di amministratore delegato. Mercoledì, ha dichiarato di prevedere che "prima o poi" troverà qualcuno che guidi Twitter al posto suo.

Almeno mille dei 3.500 superstiti nel personale di Twitter dopo il cambio di direzione hanno rifiutato di sottoscrivere la richiesta di Musk di dirsi disponibili a una quantità imprecisata di lavoro extra per rivoluzionare in tempo record le falle della piattaforma. L'alternativa a questa richiesta? Lasciare l'azienda con tre mesi di buonuscita. In molti hanno preferito questa soluzione. Dopo l'arrivo di Musk l'organico era già stato dimezzato, ma ora pare ci sia una mancanza di ingegneri e tecnici e che Twitter, di fatto, abbia le ore contate, con conseguente esodo su alternative come Mastodon . Nel frattempo Musk ha dovuto cedere su un altra direttiva sulla quale era stato molto chiaro: basta smart working, tutti in ufficio. Sarà ancora possibile lavorare da casa per Twitter, ma un dirigente dovrà farsi carico di dimostrare e verificare il rendimento.

Proteste nella notte nel quartier generale di Twitter a San Francisco. Il “projectionactivist” Alan Marling si è appostato fuori dalla sede e ha iniziato a proiettare scritte sui muri tra cui "Questa è la prova che Musk è un idiota", oppure "Stop Toxic Twitter" o ancor "Free Hate Speech".

Contemporaneamente tanti utenti di Twitter hanno iniziato a postare messaggi di addio al social media con l'hashtag #riptwitter, #twitterdown, per migrare su altre piattaforme .

"La Commissione Ue continuerà a usare Twitter come mezzo di comunicazione", ha detto intanto la Commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager in conferenza stampa congiunta con la ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calviño, a Madrid. Riguardo alla possibilità che le nuove regole di Twitter possano aumentare il pericolo di disinformazione, Vestager ha risposto che il problema della disinformazione c'è da tempo ma che al momento non c'è una preoccupazione specifica legata a Twitter, e che la Commissione Ue continuerà ad utilizzarlo come mezzo di comunicazione