Ucraina, Gualtieri incontra il sindaco di Odessa: sostegno reciproco per Expo 2030

Un asse tra Odessa e Roma, un sostegno reciproco anche in vista di Expo 2030. Da quanto si apprende la candidatura all'Esposizione Internazionale sarebbe tra i punti dell'incontro avvenuto oggi in Campidoglio tra il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il primo cittadino di Odessa Ghennady Trukhanov. Con entrambe le città pronte a sostenere chi, tra le due andrà avanti nella competizione. Gualtieri ha sottolineato che Roma è pronta a immaginare la sua Expo 2030 in collaborazione con Odessa.

Il sindaco di Roma ha espresso al suo collega ucraino tutta la solidarietà della capitale d'Italia per l'inaccettabile aggressione russa che sta causando distruzione e atroci sofferenze. Il Sindaco Trukhanov, nel sottolineare la storica vicinanza fra Roma, l'Italia e Odessa, ha ringraziato per la solidarietà e i gesti concreti di aiuto e sostegno alla popolazione della sua città.

Durante l'incontro Gualtieri ha anche voluto esprimere il pieno sostegno di Roma Capitale alla candidatura di Odessa all'iscrizione nel Patrimonio mondiale dell'Unesco. Per quanto riguarda le reciproche candidature a ospitare Expo 2030, “entrambi i sindaci hanno condiviso l'impegno reciproco affinché l'Esposizione possa tornare ad essere organizzata in Europa all'insegna dei valori di inclusione, solidarietà e rispetto dei diritti umani e civili”, si precisa in una nota.