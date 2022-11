Ecofin: nessun accordo per 3 miliardi di prestiti all'Ucraina entro 2022

Rispetto ai 3 miliardi mancanti dal pacchetto da 9 miliardi di aiuti all'Ucraina annunciati per il 2022, Valdis Dombrovskis, il vice presidente della Commissione europea, ha annunciato al termine dell’Ecofin (il Consiglio di Economia e Finanza), che “purtroppo dopo una lunga discussione non è stato possibile trovare una soluzione per erogare all’Ucraina 3 miliardi di euro di assistenza macro-finanziaria entro quest’anno”.

E sul nuovo pacchetto da 18 miliardi di aiuti Ue all’Ucraina Dombrovskis ha aggiunto che “insistiamo che nel pacchetto del 2023 la prima erogazione avvenga già a gennaio”.

Il ministro delle Finanze ceco e presidente di turno dell’Ecofin, Zbyněk Stanjura, ha aggiunto al termine dell’Ecofin a Bruxelles: “È stato difficile guardare negli occhi il ministro ucraino perché avevamo promesso un certo ammontare di aiuti. Ci sono problemi di tanti tipi: di bilancio, di infrastrutture, ed è stato veramente difficile spiegare perché non è stato possibile onorare le promesse fatte e fare in modo che i 9 miliardi venissero sborsati tutti entro la fine dell’anno”.