Ucraina: Stremousov, il no vax diventato il volto dell'occupazione russa

Numero due dell'amministrazione filorussa di Kherson, il 45enne Kirill Stremousov, di cui è stata annunciata oggi la morte, era diventato uno dei volti più noti dell'occupazione russa in Ucraina. Molto presente sui social, è stato il primo ad annunciare l'intenzione di Mosca di annettere quattro regioni ucraine. E in questi giorni, aveva esortato i civili a lasciare Kherson, di fronte all'avanzata ucraina.



Ricercato per tradimento dai servizi ucraini dell'Sbu, Stremousov era un personaggio controverso anche prima dell'occupazione russa. Nato a Holmivskyi, nell'oblast di Donetsk, aveva inizialmente lavorato come ispettore per la pesca. Ma nel 2007 si era dimesso, lanciando un blog nutrizionista, dove incitava a mangiare argilla. Negli anni Stremousov aveva abbracciato sempre più teorie complottiste ed esoteriche. Di ritorno da un lungo viaggio negli Stati Uniti, aveva aderito all'Associazione dei partigiani della sicurezza sociale, un movimento mistico-pagano russo e antisemita.

Su posizioni sempre più filorusse, Stremousov ha poi tentato varie strade politiche, in una carriera da agitatore che comprende anche il pestaggio di un poliziotto e una sparatoria nella sede di un giornale locale a Kherson. Ha fatto anche molto discutere un agghiacciante video su Youtube, in cui faceva roteare in aria la figlioletta di quattro mesi, affermando che si sentivano le sue ossa scricchiolare e che questo faceva bene "alla circolazione del sangue".

Nel 2019, Stremousouv si era candidato come indipendente alle elezioni da sindaco di Kherson, ottenendo solo il 2% dei voti. Poi, durante la pandemia, era diventato un attivo sostenitore di teorie no vax.