La telefonata Teheran/Tajani: "Vogliamo espandere relazioni con l'Italia"

Ore frenetiche per la diplomazia italiana nel giorno del rilascio di Alessia Piperno dal carcere di Evin in Iran. La blogger italiana era stata arrestata il 28 settembre scorso mentre era in viaggio in uno dei momenti più difficili per la Repubblica islamica: in quel mese sono cominciate le proteste per Mahsa Amini, divenute poi una forte minaccia alla stabilità del regime. Piperno stava documentando il suo viaggio nel paese islamico e aveva avuto problemi con il rinnovo del visto. Dopo 43 giorni di trattative silenziose il risultato della liberazione per la 30enne romana in viaggio da 7 anni per documentare il mondo: “Non riesco ad andarmene da qui” aveva scritto.

“Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia”, la nota di Palazzo Chigi che ha anticipato la telefonata della presidente Meloni alla famiglia della blogger: "sta tornando a casa", ha detto la premier ringraziando poi l'intelligence e la Farnesina.

Oggi in mattinata era trapelata la notizia di una telefonata tra il Ministro degli esteri Antonio Tajani e l'omologo iraniano il ministro degli esteri iraniano Hossein Amirabdollahian in cui quest'ultimo ha auspicato un'espansione delle relazioni tra Iran e Italia a livello politico, economico e culturale.

Nel colloquio oltre al rilascio di Piperno, l'iraniano ha parlato anche del conflitto in Ucraina e della "politica immutabile" della Repubblica islamica dell'Iran sulla guerra tra Russia e Ucraina basata sulla necessità di una soluzione politica per il conflitto per porre fine alla guerra. Teheran continuerà a impegnarsi affinchè il processo politico possa avanzare in questa direzione. Ha riferito l'agenzia ufficiale Irna.

La Repubblica islamica dell'Iran è nel mirino di nuove sanzioni da parte della comunità internazionale non solo per l'accusa avanzata da Kiev secondo la quale il regime degli ayatollah avrebbe venduto droni kamikaze a Mosca da utilizzare nel conflitto in Ucraina, ma anche per la violenta repressione della massiccia protesta in corso nel Paese da parte dei Pasdaran della Guardia della rivoluzione. Secondo Human Rights Watch le vittime arrivano a oltre 300 civili tra cui 45 bambini. La magistratura iraniana ha avviato processi sommari ad almeno 1000 dei 15000 manifestanti arrestati durante le proteste, considerati “Nemici di Dio” rischiano, secondo la legge iraniana, la pena di morte.