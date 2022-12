L'ultimo magistrato fascista: la storia vera di un italiano di cento anni fa

L'ultimo magistrato fascista di Ginevra Rapex è stato presentato presso lo Studio Campo Boario di Alberto d'Amico a Roma, spazio museale e luogo di performance, dalla dott.ssa Elena Caterina per la parte letteraria e dal giurista Roberto D'Orazio. Inevitabile il parallelo con il romanzo della Marzano. Cosa hanno in comune i vostri due lavori?

“In comune ritengo solo una storia familiare alla base, ma per il resto mi distacco del tutto dalla sua posizione. Non provo vergogna nel raccontare la vita di mio nonno (una biografia romanzata peraltro, non parliamo né di saggi, né di pamphlet contenenti un giudizio). Ritengo che ogni storia umana abbia il suo contesto e che rinnegarla significhi in qualche modo cancellare una memoria. Raccontare i fatti per come sono accaduti e intrecciare a essi quelli personali di un uomo che per diversi decenni del Novecento ha avuto importanti cariche all’estero e che, sì ha aderito al fascismo (lontano dall’Italia) come la gran parte dei suoi connazionali, questo era il mio intento”.

Ginevra, il tuo non è dunque un libro “ideologico”. È autobiografico?

“Non è un libro ideologico, ma neppure prettamente autobiografico. C’è un’immagine di cui parlo all’inizio del romanzo, quella dei binari. Questo è quello che volevo ricreare, la vita parallela di due persone che non si sono mai conosciute, un nonno e un nipote, che in qualche modo alla fine si ritroveranno. Trovo più pertinente definire questo romanzo (ripeto, la forma, nonché il senso del mio testo, non è che una narrazione) come “la storia di una ricerca” (in cui chi ricerca naturalmente è il nipote). Le due epoche storiche in cui vivono non sono paragonabili per tanti aspetti, ma in qualche modo spero di essere riuscita a trovare talvolta un nesso”.

Qual è la trama?

“Il romanzo si sviluppa su due piani paralleli, per tracciare una figura realmente esistita che ha attraversato il Novecento e il mondo, da Napoli a Tripoli fino in Cina. Una carriera da magistrato, una laurea in lingue arabe che gli ha permesso di essere spesso traduttore durante la missione coloniale, e che dal 1925, dopo essere stato amico e aver collaborato con Giuseppe Volpi conte di Misurata va in Cina. In seguito a un concorso vinto per titoli, diventa giudice console, lavorando nella delegazione italiana a Shangai, condivisa con francesi, inglesi e tedeschi, e dove conosce anche Galeazzo Ciano, ed è operativo anche in Manciuria, dove impara il russo e traduce un volume, “Il grande Wang" di N.A. Baikov. Una vita raccontata nel libro dal nipote, mio alter ego, e sviluppata su due piani temporali narrati in prima persona, di cui quello storico va dal 1911 al 1951”.

Chi sono i tuoi personaggi principali?

"Si tratta della storia di Raffaele e di quella di suo nipote Roberto, che tenta di indagare la vita del nonno attraverso numerose fonti: album di famiglia, ricordi (dettagliatissimi) del padre, i libri di suo pugno (un massiccio volume di resoconti sulla guerra in Tripolitania, dal 1911 al 1925, e un romanzo tradotto dal russo pubblicato nel 1939), mappe di Shangai dell’epoca, filmati e molti racconti. Anche la storia di Roberto, al giorno d’oggi, ha le sue difficoltà e lui, in qualità di coprotagonista, si avvicina lentamente e con coscienza a questa figura complessa e mutevole nel tempo in scorrimento. L’idea che desideravo imprimere a entrambi i personaggi è quella di una continuità, una ricerca che porta nel finale, come la forma di un anello, a un ricongiungimento tra noi stessi e l’altro.

La copertina, evocativa, suggestiva, riunisce in un'illustrazione luoghi lontani. Perché?

“È frutto del lavoro dell'illustratrice Marta Cerrini, con cui abbiamo parlato a lungo prima di stabilire l'immagine più adatta che evocasse già alla sola vista il carattere di questo testo: una mappa, deformata, immaginaria che riassume il senso di una vita e in cui spiccano tre città diverse del mondo e lontane fra loro. Una sintesi meravigliosa. Il rosso, prevalente inoltre come colore nel dipinto, rappresenta il sangue versato negli anni in cui il romanzo si ambienta”.

