"Un missile sparato dai separatisti abbattè il volo MH17", ergastolo a Igor Girkin e altri due

Gli ex ufficiali russi Igor Girkin e Sergei Dubinsky e il leader separatista ucraino Leonid Kharchenko sono stati condannati all'ergastolo per omicidio, il russo Oleg Poulatov , anche lui nei ranghi dei servizi, è stato assolto per mancanza di prove. Girkin, 51 anni, ex colonnello del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) era ai tempi ministro della difesa e comandante delle forze armate dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Secondo quanto riferito. Oggi risulta essere attivamente coinvolto nell'invasione dell'Ucraina, su di lui Kiev ha messo una taglia da 100.000 dollari .

Un tribunale olandese ha sancito in una sentenza emessa oggi che il volo MH17 della Malaysia Airlines del 17 luglio 2014 è stato abbattuto da un missile di fabbricazione russa sparato da un campo in Ucraina orientale e che all'epoca la Russia controllava le forze separatiste. "Non vi è alcun ragionevole dubbio" che il volo sia stato abbattuto da un missile Buk, ha detto il giudice Hendrik Steenhuis nell'aula di alta sicurezza dell'aeroporto di Amsterdam-Schiphol, gremita di parenti delle vittime.

Agli imputati è contestato di aver ordinato il dispiegamento e l'uso del sistema missilistico, non di aver personalmente provveduto allo sparo. Il giudice ha affermato che i quattro non godevano di alcuna immunità dall'accusa in quanto non erano membri delle forze armate russe. Solo Pulatov si era dichiarato non colpevole tramite i propri legali, gli altri sono stati processati in contumacia e nessuno ha assistito al processo, iniziato a marzo 2020.

All'epoca l'area era teatro di scontri tra separatisti filo-russi e forze ucraine, un conflitto a bassa intensità precursore di quello scatenato dall'invasione russa dello scorso 24 febbraio. Sull'aereo, decollato da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur, in Malesia, morirono l'equipaggio e tutti i 298 passeggeri. Le intercettazioni telefoniche hanno indicato che gli imputati che credevano di avere mirato a un jet da combattimento ucraino.

La Russia nega qualsiasi coinvolgimento o responsabilità per l'abbattimento del velivolo e ha anche negato di avere avuto quasivoglia presenza in Ucraina nel 2014. Giovedì, in un briefing a Mosca, il vice portavoce del ministero degli Esteri Ivan Nechaev ha detto ai giornalisti che il governo esaminerà i risultati della corte: "Studieremo questa decisione perché in tutte queste questioni, ogni sfumatura è importante", ha detto. Le vittime dell'MH17, che era in viaggio da Amsterdam a Kuala Lumpur, provenivano da 10 paesi diversi. Più della metà erano olandesi.