Un operaio di 59 anni è rimasto ferito mentre lavorava in un cantiere a Milano. L'uomo, che stava lavorando in via Vincenzo Monti è caduto da un'altezza di quattro metri. Ha riportato traumi multipli in varie parti del corpo: al torace, all'addome, al bacino, alla schiena, all'arto inferiore e superiore con frattura. L'operaio è stato trasportato in codice rosso al Niguarda.