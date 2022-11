Un uomo di 34 anni si barrica in casa e minaccia di uccidersi. Salvato dai Carabinieri

Si è barricato per ore nel suo appartamento minacciando di togliersi la vita con un coltello.

A chiudersi in casa, dopo una lite in famiglia, a Gallarate (Varese) un uomo di 34 anni. Secondo quanto emerso, era da tempo sofferente per problemi personali. Quando dopo una furiosa discussione in famiglia è rimasto solo, ha bloccato la porta di casa senza voler più aprire.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Dopo diverse ore di discussione con un negoziatore dei carabinieri del Comando Provinciale di Varese, il 34 enne si è finalmente convinto ad uscire, lasciandosi andare in un caloroso e liberatorio abbraccio con il carabiniere che lo ha persuaso a non farsi del male. Poi è stato portato in ospedale a Gallarate, per una valutazione clinica.