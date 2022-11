Una nave oceanica italiana in rotta per l'Antartide salva decine di migranti nel Mar Ionio

La nave oceanica Laura Bassi utilizzata per l'attività scientifica e il supporto logistico alle esplorazioni antartiche italiane ha soccorso ieri nello Ionio 92 migranti, di cui 49 uomini, 20 donne e 23 bambini. Lo rende noto il sito del quotidiano della minoranza slovena di Trieste Primorski dnevnik, precisando che la nave, comandata dal capitano Franco Sedmak, era partita una settimana fa da Trieste e faceva rotta nel Mar Ionio diretta in Nuova Zelanda, e da lì in Antartide per una missione di ricerca. Il sito di informazioni portuali greco Voicels.gr, sta aggiornando sulle operazioni di soccorso avvenute a largo di Pylos.