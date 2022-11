Una ragazza salta sulle spalle del padre che stava per accoltellare la madre

Un coraggio dettato dalla disperazione e dalla voglia sopravvivere dopo anni di violenze. Una ragazza di 19 anni è saltata sulle spalle del padre armato di un coltello e un paio di forbici con le quali voleva uccidere la madre. Gli ha bloccato le braccia ferendosi le mani. Un gesto che non solo ha salvato la mamma ma anche i due fratellini, riuscendo a fuggire e chiamare i Carabinieri. E’ la cronaca di quello che accaduto la notte scorsa a Catania.

L’uomo di 38 anni è indagato di atti persecutori ed estorsione ed è stato posto ai domiciliari dall'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto.

La storia è stata ricostruita dai militari. L'uomo si stava separando dalla moglie che non sopportava più la sua dipendenza dagli stupefacenti, le violenze fisiche e gli insulti. Un clima di tensione che sarebbe continuato anche quando era tornato a casa della madre. L’uomo aveva abbandonato un centro per la cura delle tossicodipendenze.

La notte scorsa era andato sotto casa della moglie, che lo aveva fatto entrare per le sue urla. Una volta a casa l’uomo ha aggredito la donna nonostante avesse avuto 500 euro. La tensione è salita in pochi minuti: l’uomo ha afferrato un coltello, un paio di forbici minacciando la donna di ucciderla usando anche l’acido. In pochi secondi la figlia di 19 anni è saltata sulle spalle del padre, mettendo fine alla sua violenza.