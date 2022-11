Giovane travolta e uccisa da Suv, 23enne alla guida era ubriaco

Una studentessa di 22anni, Miriam Ciobanu, è stata travolta e uccisa da un Suv la scorsa notte a Pieve del Grappa (Treviso) mentre camminava sul ciglio della strada. Alla guida dell'auto c'era un 23enne, residente, che al termine dei rilievi dei carabinieri è stato arrestato per omicidio stradale. Stava rientrando a casa da una festa, ed è risultato positivo ad alcol e stupefacenti. Pare chela ragazza si trovasse fuori a quell'ora, a camminare, dopo aver avuto un litigio con il fidanzato.

E’ avvenuto sulla strada provinciale 20 a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso. Sul posto, la notte scorsa intorno alle 4.30, sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri arrivati da Castelfranco Veneto hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente e illuminato la zona per agevolare i soccorsi del personale sanitario. Nonostante i tentativi di rianimazione il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 8.30.