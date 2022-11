Turchia, un'altra atleta iraniana in gara senza velo: "Mi è caduto inconsapevolmente"

Un'altra atleta iraniana ha gareggiato, e vinto, in Turchia senza velo, scatenando l'ira di Teheran. Niloufar Mardani, membro della nazionale di pattinaggio di velocità, è stata premiata a Istanbul con la testa scoperta e una maglietta nera con scritto "Iran" in farsi, in solidarietà con le proteste che da quasi due mesi scuotono la Repubblica islamica dopo la morte di Mahsa Amini.

Nel video si vede che, a un certo punto, Mardani apre la zip di una giacca bianca sotto la quale c'è la maglietta con la scritta “Iran”: evidentemente un modo per mostrare la sua solidarietà a chi protesta per ottenere riforme sociali e istituzionali secondo lo slogan-manifesto "Donna, Vita, Libertà".

"Mardani ha partecipato alla gara in Turchia senza autorizzazione", ha affermato il ministero dello Sport iraniano, sottolineando che "l'atleta non ha indossato l'abbigliamento approvato dal ministero e non fa parte della nazionale dal mese scorso". La sua partecipazione era a titolo "personale", ha ribadito il ministero, sottolineando che la squadra iraniana non ha preso parte alla competizione.

E' l'atleta stessa a spiegare, in un video postato sul suo Istagram, in cui appare provata, che il velo le è "caduto inconsapevolmente" mentre toglieva il caschetto delle gare per salire sul podio, visto che è vietato salire sul podio con il caschetto da skate. Precisa, inoltre, che è andata alle gare con i suoi fondi e che i mille euro del premio la aiuteranno.