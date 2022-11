"Uno sguardo raro": 50 storie di vita con fragilità, ma anche di resilienza, amore e gentilezza

Con 50 opere in concorso fra corti, lungometraggi e animazioni, provenienti da 35 Paesi, “UnoSguardoRaro”, anche per la sua VII edizione, punta i riflettori sulla vita e le storie di chi affronta una malattia rara.

Il Festival si inaugura a Berlino il 10 novembre, per poi spostarsi a Roma con 7 date e concludersi a Milano il 22. Fitto il calendario degli appuntamenti, con giornate di proiezioni ed eventi fuori concorso, anche in varie sedi della capitale, che ospiterà la cerimonia di premiazione il 20 alla Casa del Cinema, dove verranno proiettate 2 opere speciali che fanno parte di due diverse campagne di sensibilizzazione: “Live your best life!” dedicata alla fenilchetonuria (PKU), patologia metabolica rara, e quella dedicata all’Emoglobinuria Parossistica Notturna, malattia ultra-rara, cronica e debilitante.

“UnoSguardoRaro - RDIFF” è il primo Festival internazionale di Cinema che seleziona e promuove le migliori opere video provenienti da tutto il mondo che raccontano le sfide della vita con una malattia rara o una condizione di diversità. Storie di vita con disabilità e fragilità, ma anche di resilienza, amore e gentilezza che confermano l’emergere di una nuova sensibilità verso i temi del vivere in condizioni di diversità, oltre che della necessità di piena una integrazione.

Molto vivace e di grande qualità è la partecipazione delle opere italiane, con protagonisti d’eccezione come Neri Marcorè, Renato Carpentieri, Leo Gullotta, Massimo Dapporto, Francesco Gheghi, Beniamino Marconi, Euridice Axen, Denise Tantucci, Lucia Batassa, Fabrizio Bracconieri solo per citarne alcuni.

Più di 20 i premi che verranno assegnati da 6 diverse giurie secondo 3 sezioni di gara, a cui si aggiunge il premio della giuria popolare conferito dal pubblico che voterà i corti registrandosi sul portale della manifestazione.

La VII edizione di “UnoSguardoRaro” ha ricevuto la Medaglia della Presidenza della Repubblica e i Patrocini del Senato della Repubblica, Ministero della Cultura, Centro Nazionale Malattie Rare - Istituto Superiore di Sanità, Regione Lazio, Comune di Roma Assessorato alla Cultura, Comune di Milano, Biblioteche di Roma, EURORDIS Rare Disease Europe, RAI Documentari; è gemellato con il Concorso “Il Volo di Pegaso” del Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS e realizzato in collaborazione con Casa del Cinema di Roma, IISS Cine TV Rossellini, Fabbrica Artistica, FERPI, Heyoka, IFO Regina Elena e San Gallicano, Media Duemila Osservatorio TuttiMedia, MediCinema Italia, Osservatorio Malattie Rare, PA Social, Radio Aidel 22, Scuola Holden, Telethon, UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare.