Urso: "Il taglio del cuneo fiscale sarà 2/3 per il lavoratore, 1/3 per l'azienda"

"Non si può fare tutto e subito, possiamo fare ciò che è possibile e tracciare la rotta. Il taglio del cuneo fiscale sarà per 2/3 per il lavoratore e ⅓ per l' azienda. Dobbiamo alzare i salari e questo avverrà gradualmente nel tempo. Soltanto innalzando i salari sarà possibile incentivare il lavoro", ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso parlando al Forum della piccola e media industria di Confindustria, a Mogliano (Treviso).

"Il primo provvedimento che abbiamo assunto - ha poi spiegato il ministro - è rendere effettiva una norma che permette di avocare al nostro dicastero i processi autorizzativi non realizzati da altre amministrazioni in tempi utili e che abbiano un impatto sull'occupazione".