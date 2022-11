Un poliziotto adesca una minorenne on line, la rapisce e uccide i suoi familiari

Adesca un'adolescente on line, riesce ad incontrarla, la rapisce e nel frattempo uccide parte della famiglia della ragazza dando fuoco all'abitazione. Un criminale certamente, forse un pazzo come ce ne sono stati, purtroppo, molti. In questo caso però, il pazzo criminale è anche e soprattutto un poliziotto.

Secondo le ipotesi investigative delle forze dell'ordine della California meridionale, riferite dai media Usa, il sospetto autore dell'azione criminale è un uomo delle forze dell'ordine, tale Austin Lee Edwards, 28 anni, fino al mese scorso agente della Virginia e recentemente assunto come vice-sceriffo nello stesso Stato.

La sua è una storia singolare: secondo un portavoce del Dipartimento di Polizia di Stato della Virginia, Edwards è stato assunto ed è entrato in Accademia lo scorso anno, il 6 luglio. Dopo la laurea, il 21 gennaio 2022, i funzionari lo assegnano alla Contea di Henrico, all'interno della Divisione Richmond della Virginia, ma lui si dimette dal dipartimento il 28 ottobre 2022, circa un mese fa. Edwards viene poi assunto come vice-sceriffo nella contea di Washington, in Virginia, il 16 novembre e inizia la formazione per essere assegnato alla divisione di pattuglia, a riferirlo è lo stesso ufficio dello sceriffo. E "nessun datore di lavoro ha rivelato problemi, rimproveri o indagini interne relative a Edwards", si afferma nella dichiarazione.

Non si conoscono i motivi delle dimissioni perché, secondo la polizia di stato della Virginia, fanno parte del suo fascicolo personale.