Usa-Cina, Biden: "L'esito del Midterm mi dà forza davanti a Xi". Lunedì il primo faccia a faccia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto certo che l'inatteso esito favorevole nelle elezioni di medio termine lo mette in una posizione più forte in vista dell'incontro con il suo omologo cinese, Xi Jinping. "So che sto andando a incontrarlo in una posizione più forte", ha detto Biden a Phnom Penh, in Cambogia, dove si svolge il vertice dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). "Mi sento bene e non vedo l'ora che arrivino i prossimi due anni", ha aggiunto dopo aver appreso che i Democratici hanno mantenuto il controllo del Senato degli Stati Uniti con la vittoria in Nevada.

"Conosco Xi Jinping, lui conosce me", ha aggiunto, dicendo di aver sempre avuto "discussioni franche" con il presidente cinese. I due si conoscono da quando Biden era vicepresidente, ma lunedì si incontreranno faccia a faccia a Bali per la prima volta nei loro ruoli attuali. "Abbiamo avuto pochissimi malintesi. Dobbiamo solo decidere quali sono le linee rosse", ha affermato il presidente americano. Biden ha chiamato Catherine Cortez Masto per congratularsi con lei e ha anche parlato con Chuck Schumer, il leader della maggioranza democratica al Senato. Il presidente ha detto che l'attenzione ora si rivolge alla Georgia, dove il ballottaggio del 6 dicembre deciderà l'assegnazione di un seggio al Senato.

Il format del vertice di lunedì con l'omologo cinese è quello dell'incontro bilaterale durante il vertice del G20. Il confronto tra Xi e la Casa Bianca è una lunga storia: Obama concentrò la politica estera sul Pacifico, trascurò l'Europa, fu spiazzato da due rivoluzioni che aveva incoraggiato in Africa del Nord (Libia) e Medio Oriente (Siria) e preso in contropiede dalla Russia (intervento in Siria, espansione di Mosca nel Mediterraneo e - così disse Putin in un articolo pubblicato l'11 settembre del 2013 sul New York Times - "fine dell'eccezionalismo americano"). Xi Jinping nello stesso periodo prepara il piano della Nuova Via della Seta, penetra in Africa e in Sudamerica, piazza partecipazioni societarie nelle infrastrutture strategiche e nelle reti in Europa, continua a investire nella Difesa. Il Dragone abbraccia la Russia del gas e del petrolio, gli Stati Uniti non solo non li separano, ma spingono sempre più il Cremlino verso la Grande Muraglia.

Chiuso il capitolo di Obama, arriva alla Casa Bianca l'uomo con il cappellino rosso, Donald Trump, 'America First'. La politica riparte dal problema del dominio della manifattura e dell'export cinese, del declino industriale americano. Trump usa un vecchio strumento, l'arma di tutti i presidenti, i dazi. Ingaggia con Xi Jinping una guerra tariffaria, ma l'effetto sui conti della bilancia commerciale con la Cina è comunque insufficiente, mentre il contraccolpo geopolitico è grande, si apre la fase di rallentamento e poi contrazione della globalizzazione. Trump intuisce che la minaccia più grande per gli Stati Uniti è l'espansionismo cinese, ma non riesce a convincere gli alleati (per imperizia diplomatica) in Occidente, mentre Xi Jinping si presenta a Davos e raccoglie gli applausi dell'élite cosmopolita, no border e con i capitali volanti. Trump si presenta un anno dopo alla stessa platea di Davos e dice "America is open for business", ma ai gestori dei fondi, alla Silicon Valley, alla finanza delle trimestrali del 'paradiso in terra' (titolo di un fondamentale libro di Christopher Lasch) interessa solo la delocalizzazione del lavoro a basso costo.

Trump parla di 'rientro' della fabbrica, i suoi oppositori la piazzano fuori dai confini americani. Il suo 'protezionismo' era solo in anticipo. Sarà la pandemia nel 2020 a portare in primo piano il problema della rottura della catene della produzione e della domanda (lockdown e politica Zero Covid in Cina), la svolta della politica economica 'autarchica' del Celeste Impero, il coordinamento tra le petro-monarchie e la Russia su produzione (e prezzo) dell'energia in un mondo che passa dallo spegnimento della fabbrica alla sua accensione rapida. La gestione del rimbalzo post-Covid in un mondo surriscaldato da un oceano di sussidi, lo scenario dell'inflazione galoppante.

Nel frattempo, Xi Jinping per la terza volta assume il comando delle operazioni in Cina, il Congresso del Partito comunista cinese ha confermato tutti i pilastri della sua politica (a cominciare dalla politica Zero Covid), è un leader in piena potenza che deve affrontare molti problemi in casa.

Xi cosa si aspetta da Biden? Il presidente americano, pur avendo evitato lo tsunami rosso, non controlla la Camera. Biden non può rassicurare il leader cinese sulla stabilità della sua agenda, nonostante la consumata esperienza in Parlamento (Biden è uno dei veterani del Congresso), ma sa di aver messo a segno un colpo importante e non ne fa mistero, dunque dalla Cambogia, dove si trova per il vertice dell'Asean, il presidente afferma di essere "più forte" politicamente dopo l'esito del voto di Midterm, mentre il partito repubblicano "deve decidere chi è". Trump o DeSantis? O entrambi?