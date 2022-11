Usa: drammatico scontro tra due aerei d'epoca a un Air Show a Dallas

Due velivoli si sono scontrati nel corso di uno spettacolo aereo a Dallas, nel Texas. Lo riportano i media americani sottolineando come al momento le condizioni dei due piloti non sono note.

A scontrarsi in volo sono stati due aerei d'epoca, della Seconda Guerra Mondiale nel corso di un Air Show per una manifestazione per il Veteran Day. La Federal Aviation Administration indagherà sull'incidente.

L'incidente è stato ripreso da diversi spettatori e le immagini circolano sui social. Si vede un caccia incrociare posteriormente un bombardiere B-17 della seconda Guerra Mondiale, tranciando di netto la coda per poi esplodere, mentre il velivolo più grande è immediatamente precipitato al suolo esplodendo a sua volta.