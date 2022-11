Allarme listeria in 6 stati Usa, il batterio trovato in salumi e formaggi. Un morto e 13 ricoveri

Un morto e una dozzina tra infettati e ricoverati in sei stati in America a causa del batterio listeria. Secondo il Cdc - Centers for Disease Control and Prevention - è stato ritrovato in salumi e formaggi contaminati.

Ad oggi sono state segnalate sette infezioni da listeria a New York, tre nel Maryland, due nell'Illinois, due nel Massachusetts, una in California e una nel New Jersey. Le persone infette avevano un'età compresa tra 38 e 92 anni, con un'età media di 74 anni. Oltre la metà delle persone ammalate erano uomini.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Listeria

Una donna ha perso il bambino

Un totale di 16 persone sono state infettate e 13 sono state ricoverate in ospedale, secondo i rapporti delle autorità sanitarie dei sei stati.

Il decesso è stato segnalato nel Maryland, mentre un'altra persona si è ammalata durante la gravidanza e ha perso il bambino. La maggior parte delle persone identificate nell'epidemia finora sono di origine dell'Europa orientale o parlano russo - Centers for Disease Control and Prevention - aggiungendo che l'agenzia sta ancora indagando sui motivi per cui l'epidemia sembra colpire in modo sproporzionato questa fascia di popolazione.



Getty Listeria monocytogenes