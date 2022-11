L'America al voto per le midterm, sfida cruciale tra Biden e Trump. Con uno sguardo al 2024

L'America celebra l’atteso, consueto rito del voto di Midterm, le elezioni di metà mandato, mostrando ancora una volta la profonda spaccatura che ormai da anni divide il Paese. Le elezioni con le quali si rinnovano la Camera dei Rappresentanti (435 deputati), un terzo del Senato (35 senatori su 100) e decine di cariche elettive a livello statale e locale sono viste da sempre come un referendum sul presidente in carica e sul suo partito. Un primo dato è certo: oltre 41 milioni di americani hanno già votato (in anticipo), superando il record del 2018. Lo comunica il sito US Elections Project. Un numero da non sottovalutare, dal momento che il cosiddetto early voting favorisce in genere il Partito democratico. Le regole e l’attuale assetto delle forze in campo Il peso del voto cambia in base all’assemblea rappresentativa che andrà a disegnare. Nel caso della Camera bassa, lo scrutinio riflette in modo più proporzionale la volontà popolare, in quanto ogni Stato elegge un numero di deputati rapportato alla sua popolazione (la California, lo Stato più popoloso, elegge 53 rappresentanti). Per la Camera alta ogni Stato (anche in date differenti) elegge due senatori. Attualmente, entrambi i rami del Congresso sono a maggioranza democratica: 50 a 50 al Senato (ma il voto della vicepresidente Kamala Harris fa pendere l’asticella a favore dei dem). Alla Camera, il Partito democratico può contare su 222 deputati, dieci in più dei 212 repubblicani (un seggio è vacante).

Ap Il presidente Biden cerca in queste elezioni una "conferma" alle sue politiche economiche

Le incognite di Biden Le incognite non sono poche: il Commander in chief Joe Biden arriva alla sfida penalizzato da uno scenario economico ostile, con l’inflazione troppo alta, prezzi della benzina che sono tornati a salire e con la percezione generalizzata da parte dei cittadini che il Paese stia andando nella direzione sbagliata, nonostante l'ottimo andamento del mercato del lavoro. Quello che sembrava un argomento chiave per i Democratici, l'aborto, secondo i sondaggi non è più in cima alle priorità degli elettori indipendenti, in grado di spostare l'equilibrio del voto, surclassato dal tema dell'economia. Nemmeno l'altro argomento usato con insistenza dal presidente e da molti candidati dem durante la campagna elettorale, quello del “rischio per la democrazia” rappresentato da una vittoria dei candidati trumpiani, sembra aver fatto breccia.

gettyimages Un comizio di Donald Trump in Florida

Il gran ritorno di Trump Il voto sarà anche un referendum su Donald Trump e sulle sue future mire presidenziali. E secondo alcuni media americani il miliardario newyorkese potrebbe annunciare la candidatura già stasera, in anticipo quindi sul risultato elettorale. Il tycoon, in alcuni Stati-chiave per il controllo del Senato, come Georgia e Pennsylvania, ha messo in campo i “suoi” candidati, in una sfida non solo ai democratici, ma anche all'ala moderata dei repubblicani, spesso uscita sconfitta dalle primarie. Tra l’altro (aspetto sconcertante se ci si ferma a riflettere), sia i candidati trumpiani che lo stesso ex presidente, insistono sul mantra dell’illegittimità dell’elezione di Biden due anni fa, convinti che l’attuale inquilino della Casa Bianca sia un usurpatore e che la sua vittoria sia stata ottenuta “con frode”. È una convinzione granitica anche nell’elettorato conservatore più vicino al miliardario newyorkese e c’è da scommettere che anche questo aspetto giocherà un ruolo determinante nei risultati del voto. Trump, negli ultimi giorni di campagna elettorale, ha voluto giocare d'anticipo rispetto all'esito della partita, lasciando intendere che “molto molto presto” annuncerà una candidatura per le presidenziali del 2024. “Tenetevi pronti” ha detto ai suoi sostenitori, incurante delle tante inchieste giudiziarie che gravano sulle sue spalle: dal tentativo di sovvertire il risultato del 2020 al ruolo nelle violenze a Capitol Hill del 6 gennaio 2021; dai documenti top secret sequestrati nella sua residenza in Florida, sottratti dalla Casa Bianca prima di lasciare Pennsylvania avenue, alle irregolarità contabili delle sue aziende, sulle quali sta indagando la Procura di New York.

Joe Raedle/Getty Image Trump a Miami, in Florida, lo scorso 6 novembre

Le previsioni: vittoria repubblicana alla Camera, testa a testa al Senato I due rivali, Biden e Trump, nelle rispettive ultime apparizioni hanno comunque mostrato ottimismo. “Vinceremo” ha detto il presidente, nonostante i sondaggi suggeriscano una vittoria dei repubblicani alla Camera e un testa a testa al Senato. Trump ha invece assicurato ai suoi sostenitori che “ci riprenderemo la Camera, ci riprenderemo il Senato e, nel 2024, ci riprenderemo la Casa Bianca”. E se all’indomani del voto è attesa l'ufficializzazione della candidatura del tycoon, anche su Biden aumentano le pressioni affinché sciolga la riserva e annunci le sue intenzioni di correre per le prossime presidenziali. Non è un mistero che l'ala progressista dei Dem preferirebbe che l'anziano presidente (tra pochi giorni compirà 80 anni) si faccia da parte, per lasciare il campo a una nuova generazione di candidati. Dall'esito del voto potrebbe dipendere anche il sostegno degli Stati Uniti, finora ampiamente bipartisan, all'Ucraina. Il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, nei giorni scorsi ha detto che in caso di vittoria, i repubblicani non firmeranno più “assegni in bianco per Kiev”. Se si incrinasse il perno degli Usa anche il resto dell'alleanza anti-russa, faticosamente costruita dall'amministrazione Biden nel consesso internazionale, potrebbe cominciare a scricchiolare. È per questo che suscitano particolare inquietudine le dichiarazioni di Yevgeny Prigozhin, il fondatore del gruppo paramilitare Wagner, in riferimento alle elezioni negli Stati Uniti. “Abbiamo interferito, stiamo interferendo e interferiremo. Delicatamente, accuratamente, chirurgicamente e a modo nostro” ha detto Prigozhin. L’ennesimo modo per gettare benzina sul fuoco, esasperare gli animi e dividere ancora di più un Paese già lacerato.

gettyimages Cartello elettorale per il voto di midterm

Le sfide per i governatori degli Stati Queste cruciali elezioni di metà mandato prevedono per molti Stati (36 su 50) il rinnovo delle assemblee elettive e della carica di governatore. Ecco i principali duelli, dal grande significato politico. New York: nella roccaforte blu dell'Empire State la governatrice uscente Kathy Hochul è in affanno contro Lee Zeldin, il rivale repubblicano filo trumpiano. Georgia: riflettori puntati sulla sfida tutta “black” fra il democratico Raphael Warnock, pastore della chiesa battista Ebenezer di Atlanta (dove ha ereditato il pulpito di Martin Luther King) e il repubblicano trumpiano Herschel Walker, ex giocatore di football anti-abortista, accusato da due donne di averle spinte a interrompere le loro gravidanze, pagandole con profumati assegni. Altra battaglia cruciale è quella per il ruolo di governatore, per il quale la democratica Stacey Abrams sfida di nuovo Brain Kemp. Pennsylvania: il seggio in Senato se lo contendono il candidato appoggiato da Donald Trump, il medico star-tv Mehmet Oz (“Dr. Oz”) e il vicegovernatore democratico John Fetterman, il “gigante buono” colpito da un ictus nei mesi scorsi. Per il ruolo di governatore la sfida è fra il senatore di destra Doug Mastriano, trumpiano di ferro, e l'Attorney general (procuratore generale) democratico Josh Shapiro. Nevada: la sfida ravvicinata al Senato è fra la democratica Catherine Cortez Masto, la prima latina eletta in Senato nella storia americana, e il repubblicano appoggiato da Trump e sostenitore della tesi “elezioni rubate nel 2020” Adam Laxalt. Decisivo in questo match sarà il voto degli ispanici. Arizona: il duello principale è per il ruolo da governatore fra la democratica Katie Hobbs e la repubblicana Kari Lake, ex star del piccolo schermo da alcuni definita “una Trump in versione femminile”. La repubblicana Blake Masters si scontra per un posto in Senato con Mark Kelly, l'ex astronauta della Nasa marito della deputata Gabby Giffords. Ohio: la battaglia all'ultimo voto per il Senato è fra il deputato democratico Tim Ryan e il finanziere repubblicano JD Vance, salito alle cronache per il suo libro divenuto poi un film Netflix Hillbilly elegy. Vance per molto tempo è stato identificato come un “never Trumper” (“mai con Trump”) ma di recente è tornato sui suoi passi e ha sposato le sue teorie. Wisconsin: a contendersi il seggio per il Senato sono il repubblicano Ron Johnson, che ha votato contro la certificazione della vittoria elettorale di Biden, e la dem Mandela Barnes, definita dai conservatori di estrema sinistra.

Getty Images Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parla a una manifestazione per il governatore in carica di New York, Kathy Hochul