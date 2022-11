Usa: per il Thanksgiving Biden grazia due tacchini, Chocolate e Chip

Il presidente Joe Biden ha ospitato alla Casa Bianca la cerimonia di apertura della Festa di Ringraziamento, che cade il 24 novembre, e ha graziato due tacchini, provenienti da una fattoria nella Carolina del Nord, il Circle S Ranch, che alleva oltre 9 milioni e mezzo di tacchini. I due, Chocolate e Chip, pesano intorno ai 20 chili, non finiranno sulle tavole degli americani, ma nel dipartimento di studi scientifici dell'Università della Carolina del Nord. Il presidente ha scherzato con Chocolate, dicendo che "Cioccolato" è il suo gusto di gelato preferito.

"Non so ancora quale sarà il verdetto", ha scherzato Biden prima di concedere il "perdono presidenziale". "I voti sono stati contati, non ci sono brogli. L'unica onda rossa quest'anno sarà la salsa di mirtilli che il mio cane Commander spargerà sul pavimento", ha detto ancora il presidente ironizzando sui risultati delle elezioni Midterm alle quali il partito repubblicano, il cui colore è rosso, non ha ottenuto il successo anticipato dai sondaggi.

"Fa freddo e sarò breve. A nessuno piace il tacchino freddo", ha scherzato il presidente, in riferimento alla temperatura gelida di Washington in questi giorni. Biden ha poi voluto ricordare i due anni di pandemia, durante i quali non è stato possibile a molte famiglie americane riunirsi per il Giorno del Ringraziamento. Il presidente ha anche colto l'occasione per lanciare un nuovo appello a vaccinarsi, ricordando la disponibilità dei nuovi vaccini, tarati contro le nuove varianti del virus. Ha poi annunciato che nel pomeriggio insieme alla First lady si recherà nella base dei marine di Cherry Point, in Carolina del Nord per servire il pranzo alle truppe e alle famiglie, ricordando i militari lontani da casa.

La tradizione del perdono del National Thanksgiving Turkey risale al Dopoguerra. Nel 1989, il George H.W. Bush concesse la “grazia” presidenziale a entrambi i tacchini che gli vennero presentati e da allora i suoi successori hanno fatto altrettanto.