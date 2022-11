Usa. Trump e figli a processo per frode fiscale nell'ottobre 2023

Il processo civile a Donad Trump e ai suoi figli per frode fiscale inizierà il 2 ottobre 2023, 13 mesi prima delle elezioni presidenziali per la Casa Bianca.

Il processo prende le mosse dall'accusa avanzata dalla Procuratrice di New York Letitia James, secondo la quale l'ex Presidente e i suoi tre figli hanno deliberatamente gonfiato il valore degli asset della società di famiglia per spuntare condizioni finanziarie più favorevoli dalle banche. James chiede a Trump e ai figli 250 milioni di dollari in danni a nome dello stato, oltre al divieto di dirigere società.

L'ex Presidente, che ha annunciato ufficialmente la scorsa settimana di essere candidato alla presidenza per il 2024, è oggetto di diversi procedimenti legali.

Tre giorni dopo l'annuncio della sua candidatura, il ministro della Giustizia Merrick Garland ha comunicato la nomina di un procuratore speciale, Jack Smith, per mettere insieme le inchieste federali che riguardano Trump: la prima riguarda gli sforzi del Tycoon per cambiare i risultati della Elezioni presidenziali 2020, l'altra invece riguarda la gestione degli archivi della Casa Bianca.

E ieri è arrivata un'altra notizia non positiva per Trump: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato il trasferimento delle sue dichiarazioni dei redditi, respingendo così anche l'ultimo ricorso che aveva presentato. Una commissione della Camera dei Rappresentanti, in mano ai democratici fino a gennaio, chiede da tre anni i documenti trasmessi al fisco dal miliardario tra il 2015 e il 2020.