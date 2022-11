Ustionato in un incendio star della tv americana Jay Leno, "Sto bene"

La leggenda della televisione americana Jay Leno è stato ricoverato in ospedale con gravi ustioni dopo che una delle sue auto ha preso fuoco in garage a Los Angeles. Lo ha riferito lo stesso Leno a Variety.

"Ho subito delle brutte ustioni. Sto bene. Mi servono solo una o due settimane per rimettermi in piedi", ha affermato l'ex conduttore del 'The Tonight Show' in una dichiarazione inviata alla rivista.

Secondo quanto ricostruito dal sito Tmz, Leno, che è un collezionista di auto, stava lavorando ad uno dei suoi mezzi in garage, quando è scoppiato l'incendio. Il conduttore, 72 anni, è stato curato al Grossman Burn Center di Los Angeles. Domenica, Leno aveva cancellato una sua apparizione ad una conferenza a Las Vegas.

Leno sarebbe fuori pericolo ma dovrà stare fermo per almeno due settimane. Tutti i suoi spettacoli sono stati annullati. Le fiamme hanno ferito Leno sulla parte sinistra del volto, ma non hanno raggiunto l'occhio. La famiglia, al momento, non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulle condizioni del conduttore.