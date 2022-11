Venezia, il ministro Piantedosi contestato dagli attivisti di Mediterranea: "Fateli sbarcare ora"

Protesta da parte di alcuni attivisti della Ong Mediterranea nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che questa mattina a Venezia partecipava alla cerimonia di insediamento del nuovo Rabbino della Comunità Ebraica.

All'uscita del ministro dalla sinagoga, gli attivisti hanno esposto un cartello con la scritta: "Fateli sbarcare ora".

"È ora di finirla con questa sceneggiata al porto di Catania - ha detto il capomissione di Mediterranea Beppe Caccia - dove ci sono 1.075 persone che chiedono solo di essere sbarcate. Una volta sbarcate, si faranno tutte le operazioni di riconoscimento. Ma la si smetta con una sceneggiata sulla pelle di persone disperate".

Nelle ultime ore quattro navi di Ong con a bordo centinaia di migranti erano in sosta al largo della Sicilia in attesa di un "porto sicuro". Questa notte è stato autorizzato l'ingresso nel porto di Catania della nave Humanity 1 e sono stati fatti sbarcare 155 dei 179 naufraghi a bordo. Restano al largo della costa etnea altre tre navi Ong: la tedesca Rise Above, con a bordo 90 persone, e le norvegesi Ocean Viking, 234 migranti a bordo, e Geo Barents di Medici senza frontiere con 572 persone soccorse.

Parlando a Milano Piantedosi aveva ribadito che "le persone che hanno i requisiti possono sbarcare, ci facciamo carico di chi presenta problemi di ordine assistenziale e umanitario senza derogare al fatto che gli obblighi di presa in carico competono allo Stato di bandiera".

Intanto continuano nel porto di Catania le proteste di attivisti contro il decreto sull'immigrazione. Davanti al cancello dell'accesso al molo 25 ci sono decine di persone che lanciano slogan come "liberateli tutti, liberatele tutte" e espongono uno striscione rosso con la scritta bianca #portiaperti".