Verbali Bce: attesi nuovi aumenti dei tassi, ma il ritmo potrebbe frenare

Lo scenario di base, che diventa sempre più probabile, è quello di una recessione tecnica per l'Eurozona.

"Sebbene le prospettive dell'economia si siano notevolmente deteriorate", al Consiglio direttivo della Bce di fine ottobre "è stato ampiamente giudicato che l'atteso indebolimento dell'attività non sarà sufficiente a frenare l'inflazione a un livello significativo. E che di per sé non basterà a riportare l'inflazione al valore obiettivo. È stato sostenuto che nell'eventualità di una lieve recessione il Consiglio direttivo dovrà continuare a normalizzare e inasprire la politica monetaria". Lo si legge nei verbali (minute) del Consiglio direttivo del 26 e 27 ottobre, pubblicati oggi dall'istituzione monetaria.

Qualora invece la recessione diventasse profonda e prolungata, il Consiglio direttivo della Bce potrebbe prendersi una pausa sulla strada del rialzo dei tassi. Per questo "il futuro percorso dei tassi dovrebbe basarsi sull'evoluzione delle prospettive dell'inflazione e dell'economia, secondo un approccio basato sulle singole riunioni", si legge nelle minute.

"Sebbene fosse opinione diffusa che, con un aumento di 75 punti base, il Consiglio direttivo avrebbe compiuto progressi sostanziali nel ritirare un orientamento accomodante della politica monetaria, è risultato anche chiaro che i tassi avrebbero dovuto essere ulteriormente aumentati per raggiungere un livello tale da soddisfare l'obiettivo del 2%" nel medio termine della Bce, "anche se le decisioni saranno basate sui dati in arrivo e sulle prospettive in evoluzione per l'inflazione e l'economia. Nel complesso, alla luce delle incertezze prevalenti, vi è stato un ampio sostegno per un approccio riunione per riunione e dipendente dai dati per l'assunzione di decisioni di politica monetaria", si legge nei verbali.

Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce, ridimensiona le attese per un rialzo dei tassi più leggero al meeting del 15 dicembre, dopo il rialzo di tre quarti di punto percentuale (75 punti base) nelle riunioni di settembre e ottobre. "I dati che arrivano suggeriscono che lo spazio per rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi resta limitato", ha detto Schnabel durante un discorso a Londra. "Dovremo alzare ulteriormente, probabilmente in territorio restrittivo, in modo da assicurare che l'inflazione torni al nostro obiettivo di medio termine".